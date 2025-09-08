Okan ERTORUN, 20 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğdu. İlk, Orta öğrenimini Üsküdar'da, Lise tahsilini ise Üsküdar Ticaret Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında güvenlik ve tekstil işi ile uğraşmakta, özel sektörde üst düzey Yöneticilik Yapmaktadır Evli ve 2 çocuk babasıdır. Siyasi kariyeri ise, uzun yıllar Ülkü Ocaklarında ve MHP Teşkilatlarında görev yaptı. Ülkü Ocaklarında 1997-1998 tarihleri arasında Orta Öğretim ve Eğitim Masasında, 2000 yılında Teşkilat başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, 2010 yılında devraldığı Üsküdar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 2013 Yılında tamamladı. Sırayla Kocaeli İl Başkanlığı, Marmara Bölge Başkanlığı, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 28. Dönem MHP İstanbul İl Milletvekili adayı olmuştur. Karadeniz Konfederasyonu( KARKON) ve Strateji Derneği Genel Başkanı'dır.