BRÜKSEL (AA) - Carreras, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan eylemlerinin soykırım olduğunu ispatlamak amacıyla Aralık 2024'te yayımladığı rapora atıfta bulunan Carreras, 'Soykırımı uzun süredir kınıyoruz. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçek bir soykırım yaptığını, yapmakta olduğunu ve yapmaya devam ettiğini açıklayan bir rapor yayınladık. Zira artık tıbbi bakıma, suya ve yiyeceğe erişim yok.' dedi.

Carreras, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğramasına ilişkin, 'Filoya katılan insanların cesaretini ve insanlığını kutluyoruz. Hükümetlerin, bizim hükümetlerimizin, İsrail'e bu soykırımı durdurması, Gazze halkına yaşattıkları acıyı durdurması için yapamadığı baskıyı onlar yapıyorlar. ' diye konuştu.

Filonun iki yılın ardından Gazze halkına umut vermeyi amaçladığını belirten Carreras, 'Bence bunu mümkün kıldı ve her şeyden önce uluslararası hukuku yeniden tesis etmeye çalıştı.' ifadelerini kullandı.

Carreras, İsrail'in filoyu durdurarak yolcularını hapishaneye gönderdiğine dikkati çekerek 'Açıkça görülüyor ki, İsrail bir kez daha uluslararası hukuku ihlal etti.' değerlendirmesini yaptı.

Bu durum karşısında uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Carreras, şöyle devam etti:

'Bu da yaptırımların uygulanması anlamına geliyor. Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nın iptali, ekonomik yaptırımlar ve işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerden tüm ithalatın ve finansman akışının durdurulması gerekiyor. Tüm silah ticaretini durdurmalıyız. Bu ciddi suçların tüm faillerinin tutuklanması için destek sağlamak ve her şeyden önce bunu dile getirmek önceliklidir. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) destek sağlamak önemlidir.'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi yaralandı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in bu tarihten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 542 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Muhabir: Selen Valente Rasquinho