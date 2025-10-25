ANTALYA (AA) - Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Festivalin jüri başkanı Ömer Vargı, festivalin devam ediyor olmasının çok önemli ve güzel bir duygu olduğunu, böyle bir festivalde jüri başkanı olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Festivalde başarı ödülü alacak olan oyuncu Merve Dizdar, 2022'de altın portakalda ödül aldığını, tekrar bu festivalde bulunmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Antalya'nın sinema seyircisinin 'inanılmaz' olduğunu belirten Dizdar, 'Böyle bir seyirciye sahip olması çok güzel. Burada tekrardan olmak çok güzel. Her ödül aldığımda çok mutlu oluyorum ama ödül alamasak da bu üzgünlüğe sebep olmuyor. Başarı ödülünün altında kalmamak lazım. Çalışmaya, üretmeye devam etmek lazım.' diye konuştu.

Jüri üyesi ve oyuncu Mehmet Kurtuluş da bu yıl kendisinin uluslararası film jürisi olduğunu dile getirdi.

Yarından itibaren filmleri izlemeye başlayacaklarını belirten Kurtuluş, 'Yurt dışından arkadaşların nasıl filmler yaptığını merak ediyorum. Gelecek hafta ödülleri layık olana takdim etmeye çalışacağız. Filistin'i yalnızca destekleyebiliriz. Uluslararası jürimizde Filistinli yazar, senarist ve yönetmenimiz var. O yüzden de çok mutluyum.' dedi.

'Benim için yükselen ve giderek sıçrayan bir festivalle karşı karşıyayız'

Oyuncu Fikret Kuşkan, çok uzun yıllardır devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin neredeyse kasaba festivalinden uluslararası bir festival haline geldiğini söyledi.

Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldığında henüz 24 yaşında olduğunu belirten Kuşkan, 'Benim için yükselen ve giderek sıçrayan bir festivalle karşı karşıyayız. Yani döneminde buraya insanları getirmek, götürmek, organizasyonu sağlamak olabildiğince güç iken bugün dünyanın her tarafından insanları getirebiliyor. Bu çok onur verici ve gurur verici bir şey. Beni çok mutlu ediyor. Her daim devamını dilerim.' diye konuştu.

Yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren de eski direktörü olduğu festivalle gurur duyduğunu söyledi.

Festival için muazzam bir ekibin çalıştığını ifade eden Dağdeviren, 'Antalya, Türkiye için de sektör için de en önemli buluşma merkezi. İnşallah çok güzel bir festival geçireceğiz hep beraber.' dedi.

Kırmızı halı seremonisinin ardından açılış törenine geçildi.

