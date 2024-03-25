Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna yönelik terör saldırısının ardından güvenlik tedbirlerinin artırıldığı forumun açılış töreninde, saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, forumun açılışında, bu yıl katılımcı sayısı, uluslararası konuk sayısı ve foruma heyet gönderen ülke sayısı açısından bir rekora imza atıldığını söyledi.

Likhachev, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Irak'ın bu yıl ilk kez foruma katıldığını belirterek, Afrika'nın nükleer teknolojilerin geliştirilmesine yönelik büyük bir potansiyel barındırdığını dile getirdi.

Bu yılki forumun tamamen karbonsuz olduğuna, tüm enerji kaynaklarının yeşil enerji olduğuna dikkati çeken Likhachev, "Forumun teması 'Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak'. Buradaki iki anahtar kelime 'gelecek' ve 'birlikte'. Birlikte 4. nesil nükleer teknolojiyi, füzyonu ve diğer teknolojileri tartışacağız. Gezegenimiz için temiz enerji geleceğini ancak tüm ülkelerle birlikte inşa edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte, forumun yenilikçi enerji çözümleri arayışı ve nükleer enerjinin geleceğine ilişkin tartışmalar bağlamında önemini vurguladı.

Grossi, Rosatom, teknoloji geliştirme bağlamında sadece Rusya'da değil, uluslararası arenada da önemli bir rol oynadığını kaydederek, "Rosatom'un Türkiye, Mısır ve Bangladeş'te geliştirmekte olduğu birçok projenin sahalarını bizzat ziyaret ettim. Tüm bunlar uluslararası düzeyde büyük başarılardır."

Rosatom küçük modüler reaktörler, 3+ nesil reaktörler ve 4'üncü nesil reaktörler olmak üzere yenilikçi teknolojilerine dikkati çeken Grossi, nükleer enerjinin geliştirilmesine odaklananların her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Küresel nükleer endüstrinin önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl 13. kez düzenlenen forum 75 ülkeden 4 bin 500 katılımcıyı ağırlıyor.

Çok sayıda uluslararası katılımcıya ev sahipliği yapan forumda, nükleer endüstrinin mevcut durumunu ve geleceği ele alınacak.

İki gün sürecek forumda enerji, sanayi, ekoloji, lojistik, dijitalleşme, sağlık, bilim ve eğitim konularında nükleerin rolü tartışılacak.

Forum kapsamında ayrıca küresel nükleer endüstrisinin ve yan endüstrilerin önde gelen şirketlerinin teknolojilerini ve yetkinliklerini sergileme fırsatı bulacağı fuar da yer alıyor.