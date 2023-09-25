İstanbul

Dr. Serap Ekizler Sönmez, İslam mimarisinde uygulanmış geometrik desenlerin çoklu disipliner bir alan olduğunu söyledi.

İslam tarihinde ve sanatlarında bu alanın görünenden daha geniş bir yelpazede yer bulduğunu dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hemen her yüzyılda, her coğrafyada sayısız örneğini gördüğümüz, adeta geometrinin sınırlarını bazı dönemlerde zorlayarak ortaya konulan geometrik desenlerin nedenlerini ve 'Neden bu kadar çok sayıda ve bu kadar kompleks tasarımlarla imza atılmıştır?' sorusunun cevabını bulmaya çalıştığınızda, yolunuz bilim tarihine ve düşünce tarihine dönüyor. Buradan hareketle geometrik desenlerin bilim tarihi bağlamı, mimarlık ve sanat tarihi bağlamı kadar önemli bir noktada duruyor."

Sönmez, çalıştay kapsamında 3 gün boyunca konferans ve eğitim odaklı atölyeler yapıldığını belirterek, "Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Elif Baga hocalarımız özellikle geometri tarihi ve bilim tarihi bağlamında, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç hocamız da tasavvuf bağlamında konuyu ele aldılar." değerlendirmesini yaptı.

Konferans dizisinin ardından seçilmiş öğrencilerden oluşan bir grupla iki gün boyunca atölyeler gerçekleştirildiğini aktaran Sönmez, "Bu atölyelerde geometri desenleri inşa ederken cetvel pergel konstrüksiyonunu yani öklid geometrisinin ne denli önemli olduğunu, Osmanlı özelinde ama tabii mukayeseli bir şekilde Safevi eserlerinde de yer alan geometrik desenlerle birlikte anlamaya öğrencilerimize anlatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Çalıştay hakkında

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Doç. Dr. Elif Baga, Dr. Serap Ekizler Sönmez ile İranlı yüksek mimar Saeid Shakouri'nin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda "geometrik desenler", sanat ve sanat tarihinin yanı sıra bilim tarihi ve irfani düşünce perspektifleriyle de ele alındı.

Çalıştayda Osmanlı mimarisindeki geometrik desenlerin yapısı ile Safevi ve Babürlü geometrik desenleri arasındaki farkların işlendiği eğitimler de gerçekleştirildi.

Uluslararası Geometri ve Sanat Okulu'nun bir faaliyeti olarak "Mimarlık ve Zanaat Ekseninde Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler" başlığıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi, TSA Travel, Deen Arts Foundation, Brandcom Group ve Stil Ahmet desteğiyle hayata geçirildi.

AA