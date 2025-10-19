İSTANBUL (AA) - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 'Bizlerin, sıfır atığa gönül vermiş ülkeler, kurumlar, kişiler, üniversiteler, bütün paydaşlar olarak hedefimiz belli. Bizden sonra gelecek nesle daha iyi bir dünya bırakmak.' dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu üçüncü gününde de devam ediyor.

Vakıf Başkanı Ağırbaş, forumda yaptığı konuşmada, 3 gün boyunca 108 ülkeden gelen yerli ve yabancı misafirlerin sıfır atığın geleceğini tartıştığını söyledi.

Forumun dünyanın en büyük sıfır atık organizasyonu olduğunu, 150'den fazla partnerle organize edildiğini, 5 yıl içinde 2 bin 500'den fazla partnerle geniş katılımcı etkinlik haline gelmesini arzuladıklarını dile getiren Ağırbaş, 'Ortak aklı önemsiyoruz. Türkiye'deki 86 milyon, dünyadaki 7 milyar insanın her birinin fikri bizim için değerli. Bu konuya gönül vermiş, bize iyi veya kötü sözü olan herkesi dinlemek istiyoruz. Yeter ki insanlar bizi eleştirsin. Bizi yapıcı eleştirileriyle düzeltsinler ve biz daha iyiye ulaşalım. Burada bizim ikinci bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var: Daha yaşanılabilir bir dünya, daha müreffeh bir dünya.' diye konuştu.

Ağırbaş, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan 'Sıfır Atık' hareketinin bu yıl 8. yılını kutladığını anlattı.

Sekiz yılda 80 yıllık adımlar atıldığına dikkati çeken Ağırbaş, 'BM Genel Kurulu, 2022 yılında ilk defa sıfır atıkla alakalı tarihi bir karara imza attı. 105 eş sunuculuğunda, Türkiye'nin öncülüğünde alınan bu kararla 30 Mart 'Sıfır Atık Günü' olarak ilan edildi.' ifadelerini kullandı.

BM'de oluşturulan Danışma Kurulu'nun başkanlığına da Emine Erdoğan'ın seçildiğini aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

'Bizlerin, sıfır atığa gönül vermiş ülkeler, kurumlar, kişiler, üniversiteler, bütün paydaşlar olarak hedefimiz belli. Bizden sonra gelecek nesle daha iyi bir dünya bırakmak. Bu topraklarda yaşamış çok fazla filozof, din adamı, bilim adamı var. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Mevlana der ki 'Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar.' Bizler, bizden sonra gelecek neslin geleceği için çalışıyoruz. Evet, bugün denizlerimiz hala temiz, doğamız, ormanlarımız hala temiz. Ne yazık ki dünya bir felakete doğru sürükleniyor. Ülkeler uzaya uydular gönderiyor. Bu uyduların bir kısmının yörüngede dolaşan çöplere çarpıp hasar almasını tartışıyoruz. İnsanoğlu dünyayı kirletti. Dünya yetmedi artık uzayı kirletiyoruz. Bu gidişata dur demek için toplumlarımızın, 7 milyar insanın bir şeyler yapması lazım. Bir şeyleri artık değiştirmemiz lazım.'

- 'Haydi gelin kendi termoslarımızla suyumuzu içelim'

Vakıf Başkanı Ağırbaş, 'atıksız yaşamı' insanların geleceği için sürekli gündeme getirdiklerini söyledi.

Günlük hayatlardaki küçük alışkanlıkları değiştirerek dünyayı değiştirebileceklerini vurgulayan Ağırbaş, 'Haydi gelin, gün içerisinde pet şişe su kullanmak yerine kendi termoslarımızla ve bardaklarımızla suyumuzu içelim. Gün içerisinde kahveyi karton bardaklar yerine kendi bardağımızla, termosumuzla içelim. Bunları yaparsak günde 3-4 pet şişe veya karton bardağın çöpe atılmasını engelleriz. Bu da bir ayda yüzlerce pet şişe, karton bardak demek. Petrokimya ürünleri evet, daha ekonomik, daha ucuz fakat bugüne kadar üretilen plastiğin yüzde 90'ı geri dönüştürülebilmiş değil. Hunharca üretiyoruz, dünyada yoğun bir şekilde plastik üretimi var fakat geri dönüştürülemeyen plastikler denizlere, toprağa karışıyor. Toprağa karışan plastiğin geri dönüşümü ne yazık ki 450 yıl boyunca mümkün olmuyor. ' diye konuştu.

Ağırbaş, denizlere karışan plastiklerden dolayı deniz canlılarının hayatını kaybettiğini, onların yediği plastiğin besin zincirine karıştığını belirtti.

Besin zincirine karışan plastiklerin artık yenidoğan bebeklerin kanında karşılarına çıktığını vurgulayan Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün kalp krizi vakaları, çeşitli sağlık vakaları arttı. Bilim adamları bunların sebeplerini plastik ve kimyasal ürünlere bağlıyorlar. Madem insanoğlu olarak iyi ve kaliteli bir yaşam istiyoruz, gelin hep birlikte bu gidişata 'dur' diyelim. Bu yılki forumun temasını, insan, mekan ve dönüşüm üstüne kurduk. İnsan, dünyanın en değerli varlığı. İnsan olmazsa dünyanın bir anlamı yok. Taş, su ve denizlerden ibaret kalır. İnsanoğluyla beraber dünya anlam kazandı. İşte biz önce insanımızı eğiteceğiz. Geleceğe emin adımlarla bakmasını sağlayacağız. Mekanlarımızı geliştireceğiz ve insanların daha müreffeh, daha iyi yaşayacağı mekanlar ortaya koyacağız. Dönüşümde ise mevcut mekanları, mevcut durumu nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız.'

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ciddi bir kentsel dönüşüm çalışması başlattığını anlattı.

Türkiye'de yapılan bütün konutların sıfır atığa uyumlu, bunun prensiplerine uygun geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak yapıldığını söyledi.

- Yeni konutlar sıfır atık uyumlu malzemelerle yapıldı

Ağırbaş, Türkiye'nin acı bir deprem tecrübesi yaşadığını anlatarak, 'Deprem sonrasında konutlarımızın tamamı sıfır atık uyumlu malzemelerle yapıldı. Oradaki enkazı kaldırarak geri dönüştürmeye gayret ettik. Büyük çoğunluğunu geri dönüştürdük ve Türkiye'nin bu konuda çok ciddi bir tecrübesi oldu. Başta BM ve uluslararası organizasyonlar, Türkiye'nin bu konudaki tecrübesinden faydalanıyorlar.' ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının liderliğinde İller Bankasının çatısı altında Türkiye'de atık dönüşümü üzerine çalışacak bir merkez kurulacağını sözlerine ekledi.



