İSTANBUL (AA) - Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ilk günü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi forumla dünyayı bir araya getiriyor.

Çok sayıda ülkeden katılımın olduğu forum, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ile BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri buluşturdu.

'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, Emine Erdoğan'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından 'Sıfır Atığın Tanımlanması: Sıfır Atık Gerçekte Ne Anlama Geliyor', 'Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler', 'Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler', 'Döngüsel Ekonominin Finansmanı' başlıklı paneller düzenlendi.

Üç gün sürecek forumda ayrıca sıfır atıktan esinlenerek hayvan figürlerinden oluşturulan sergi de katılımcıların ilgisine sunuldu.

Forum, yarın düzenlenecek paneller ile devam edecek.