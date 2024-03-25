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Gökhan Bozkaya "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız”

Gökhan Bozkaya "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız”

Milliler, grubundaki son maçında Norveç'i 2-1 ile geçmişti. İtalya ile Türkiye oynanan gruptaki ilk müsabakayı konuk ekip 2-0 kazanmıştı.

A Grubu'nda oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 5. basamakta yer alıyor.

Paolo Mazza Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.15'te başlayacak. Müsabakayı, İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek. Grado'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Carlos Alvarez Fernandez yapacak.

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