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Ümraniyespor, Orduspor 1967'yi sahasında 5-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Ümraniyespor ile Orduspor 1967, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı.

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