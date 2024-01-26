Ümraniyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Nicolas Anelka'nın yanı sıra Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve kulübün sportif direktörü İbrahim Dağaşan katıldı.

Çok mutlu olduğunu ve hedefi olan bir yolculuğa çıktığını belirterek sözlerine başlayan Anelka, Ümraniyespor'un gelişimini görmek için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Kulübün felsefesi, düşüncesi çerçevesinde yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerim ve yaşadıklarımla, umarım Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları çok seviyorum, altyapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden birisi de genç futbolcuları keşfedip Türk futboluna kazandırabilmek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Türk futbolunun mental anlamda geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Anelka, şöyle devam etti:

"Daha iyisini, daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak, çok çalışmamız gerekiyor. Ama eminim ki başarabiliriz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Buraya uzun vadeli planlar için geldim. Hedeflere ulaşacağımıza eminim. Ümraniyespor olarak Süper Lig'e çıkma konusunda çok istekliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sonrasına hep beraber bakarız. Kolay olmayacak ama başaracağız."

"İnsanlar beni tanıdıysa, Türkiye'yi ne kadar sevdiğimi iyi bilirler"

Planlarını gerçekleştirmek istediğini dile getiren Nicolas Anelka, "Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak büyük bir hedefti. Şu anda nerede olmak istiyorsam oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni tanıdıysa, Türkiye'yi ne kadar sevdiğimi iyi bilirler." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe forması giydiği dönemde önemli yıldızların Türkiye'de olduğu hatırlatılan Anelka, bu durumun değişmediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Hala çok büyük isimlerin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Türk futbolunun seviyesini yukarıya taşıyor. Süper Lig'in kalitesi anlamında da yurt dışına iyi bir görüntü veriliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hala dünyada ve Avrupa'da büyük isimleri getireceğini gösteriyor. Türkiye'de ve Süper Lig'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin gelmesine şaşırmıyorum, böyle devam edecek."

Ümraniyespor'un sahip olduğu genç oyuncuların değerlendirmesini yapmak istediğini ve altyapıdaki isimleri yukarıya taşımanın önemli olduğunu belirten Anelka, "Tabii ki Fransa'da altyapı ve akademileri ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden birisi de aslında bu. Aradaki bağlantıyı çok iyi yapabilecek birisiyim. Biraz zaman alacak. Şu ana kadar yeteri kadar mesaj aldım, birçok oyuncu bize katılmak istiyor. Ama her şeyin zamanı var. Gözlemlemek için buradayım. Hocayla da bir toplantı yapmam gerekiyor çünkü ben teknik direktör değilim. Hocayla görüşüp transferde hangi mevkilere ihtiyacı olduğunu öğreneceğim. Ona göre değerlendireceğiz." dedi.

Hayalleri arasında teknik direktörlük yapmak olduğunu da belirten Anelka, "Ancak CEO olarak yaptığım görevi daha çok benimsiyorum. Düşündüklerimi gerçekleştirebilmek için, kulübü yukarıya taşıyabilmek için bu görev daha önemli. Çok farklı bir görevdeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Ömür Aydın: Anelka geçmişte yaşadığı başarılarla bize ilham verecek bir isim

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ise Anelka'yla anlaşmaya varmadan önce proje oluşturduklarını ifade etti.

Yönetici olarak hayal etmek zorunda olduklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Biz hayalleri ideale, vizyona çevirmek durumundayız. Ümraniyespor'da futbolu sadece 90 dakikadan ibaret olarak görmüyoruz. En iyi tesisleri yapabilirsiniz, en iyi ekipmana sahip olabilirsiniz ama bunun içini bir kültürle doldurmadığınız zaman bir önemi olmaz. Bu anlamda ahlaklı, adaletli bir yapıyla spor yönetimini çevreleyen bir fikir ortaya koyduk. Yönetimin sürdürülebilir olması lazım. Bizler gidip geliriz ama kim gelirse gelsin yapı taşlarının yerinden oynamaması lazım. Bunun yanında sportif başarılar da es geçilemez. Bu bağlamda Nicolas Anelka'ya CEO'luk görevi teklif ettik. Tamamen düşündüğümüz şey, bu fikri hayata geçirebilmekti. Anelka'yla birlikte Ümraniyespor'un dünya standartlarında bir bakış açısı yakalamasını hedefledik. Muazzam bir kişiliği var. Altyapıdaki en küçük yaş grubundan A takıma kadar herkesin içinde olduğu bir kültürle hareket etmek için Anelka'nın bize verdiği profesyonelliğindeki ilham, bize kısa ve uzun vadede çok ciddi yol kat ettirecektir. Anelka'ya, bu ideale inandığı için, kazanımlarını bize aktarmak için burada bulunduğu için teşekkür ediyorum. Ümraniyespor ve Türk sporu için hayırlı olsun."

Saha ve stat yaparak bir şeylerin gerçekleşmeyeceğini, yapılan işlere ruh katılması gerektiğini dile getiren Aydın, "Anelka geçmişte yaşadığı başarılarla bize ilham verecek bir isim. Kendisinin profesyonel bakış açısı, dünya kulüplerindeki tecrübeleri çok kıymetli. Kulübe katacağı çok şey olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Anelka'nın geliş süreciyle ilgili de konuşan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir ekip işi. Birliktelik, yol yürüme hikayesi. Biz de yolun sonundaki sonuca değil, yürüdüğümüz yolun güzelliğine aşık olan insanlarız. Fatih Terim hocamla daha önce yaptığımız bir görüşmede futbolla bilimin beraber yürümesi gerektiğini söylemişti. Birçok isim vardı masada ama bu fikre dört dörtlük uymuyordu. Anelka, bütün Türkiye'nin gönlündeki bir isim olarak öne çıkıyordu. Ben de Anelka'ya 'Bizimle futbolu değiştirmeye var mısın?' dedim ve sonuçta buradayız."

Açıklamaların ardından Nicolas Anelka, kendisini 1 yıllığına Ümraniyespor'a bağlayan imzayı attı.