MUĞLA- Caresse Art projesinde yer alan ve otelin giriş bölümünde konumlandırılan Server Demirtaş’ın Aşk isimli eseri de projenin en dikkat çekici eserleri arasında yer alıyor.

Caresse Art projesini hayata geçiren Elçin Sümer, Server Demirtaş’a, ilk senesinde kürasyonunu da gerçekleştirdiği “Artistic Integrity” temalı sergisinin detaylarından bahsediyor. Server Demirtaş’ın bu etkileyici projede yer almak istemesinin ardından, kendisinin Aşk adlı heykeli Artistic Integrity’nin ve otelin kalıcı eseri olarak konumlanıyor.

Türkiye’de ve dünyada mekanik heykelleriyle tanınan, kinetik heykel sanatının en önemli temsilcileri arasında gösterilen Server Demirtaş, 1700 lü yılların heykel ustası olan Antonio Canova’nın “Aşk” heykelinden aldığı ilhamla, Caresse Art’a özel olarak dönemin sanat anlayışıyla ustaca yeniden yorumluyor. Sanatçı, heykelin konsept olarak da mekanla bütünleşebileceğinden yola çıkarak, heykelin kinetik versiyonunu hayata geçiriyor.

İki figürlü, kinetik ve kalıplı olması sebebiyle 5-6 ay süren eserin yapım ve tasarım aşamasında, Server Demirtaş, Antonio Canova’yı ruhsal ve duygusal olarak, daha da yakından tanıma şansını buluyor ve Antonio’nun aşk duygusundan nasıl bir beklentisi olduğunu anlıyor.

Eserin çok yumuşak dokunuşlarla aşkı tasvir etmesi, Caresse Bodrum’un isim anlamı olan dokunuş ve okşama duygularına da atıfta bulunuyor. Heykeli yaparken yeni duygular öğrendiğini ve bundan oldukça etkilendiğini belirten Demirtaş, Caresse Art projesinde yer aldığı için çok mutlu olduğunun da altını çiziyor.

HABER: METE YILMAZ