İstanbul

Usta sanatçının vefatının ardından sanat camiasından birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından üzüntülülerini dile getirerek, başsağlığında bulundu.

Hasan Kaçan, "Tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Allah gani gani rahmet eylesin güzel insan." ifadelerini paylaştı.

Hülya Koçyiğit, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türk pop ve rock müziği MFÖ grubunun kıymetli üyelerinden Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyası çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur sesiyle, müziğiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum."

Yılmaz Erdoğan, "Özkan Ağabeyim ruhun şad olsun." ifadesini paylaşırken, Nilgün Belgün, "Özkan Uğur'u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başısağolsun. Çok değerli bir müzik adamıydı." değerlendirmesini yaptı.

Yazar Tarık Tufan, "Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun, bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun. Hayatımıza kattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz Özkan Uğur. Rahmet olsun." açıklamasını yaptı.

Hakan Peker, "Ağabeyimi kaybettik çok üzgünüm. Benim de 'hayatıma 'Karam' şarkımda yaptığın o güzel vokal ile dokundun. Seni çok sevdik Özkan ağabeyim. Sanat camiasının başısağolsun ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Şarkıcı Işın Karaca da şu paylaşımı yaptı:

"Özkan'ım... Gittiğin yerde neşeni saçmaya devam edeceksin. İyi ki kişisel olarak seninle omuz omuza çokça çalışma şansım oldu.

Yeri geldi öğretmenim oldun, yeri geldi o son notaya vurayım diye fırça attın. İyi ki hayatıma dokundun. Yattığın yerde huzurlu ol. Hayatımdaki yerin tarifsiz. Bugün göklere bir usta gönderdik. Hepimizin başı sağolsun.

Rapçi Ceza, şarkıcı Kıraç, Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Sabahat Akkiraz, Mustafa Sandal, Acun Ilıcalı, komedyen Yavuz Seçkin, Suat Suna, Kubat, Deniz Seki ve oyuncu Erkan Petakkaya da sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi de şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak kurumumuzun değerli sanatçılarından Aysun Aslan'ın eşi ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri olan sevgili Özkan Uğur'un vefatının ardından büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Değerli sanatçımızın mekanı cennet, ışığı ve toprağı bol olsun. Başta kıymetli eşi Aysun Aslan olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız."

AA