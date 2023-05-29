İSTANBUL- Seçim sonuçları 24 Haziran akşamı gerçekleştirilen sayımın ardından birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi. Kesinleşen sonuçların ardından ünlü isimler 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İşte ünlülerin paylaşımları...

ALİŞAN Türkiye kararını verdi... Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım… Bu millete yapacağınız daha çok hizmet var Allah’ın izniyle..

ECE ERKEN Ülkemiz için hayırlı olsun

SEDA SAYAN Ben demiştim! Yola devam… Nerede kalmıştık?

SEVİM EMRE Büyük Türkiye’min imanlı inançlı yüreği insan sevgisiyle dolu devrimci Cumhurbaşkanım en başta biz olmak üzere Türkiyem sizi seviyor bu millet sizi çok seviyor. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin. Allah sizden razı olsun Allah’a emanet olun sizinle gurur duyuyorum. Rüyamda bu sonucu görmüştüm. Güzellikleri bana malum eden rabbime şükürler olsun.

HABER: MERVE ELÇİ