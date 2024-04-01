Haber: Gizem Yıldız

Menajerlik mesleğinin inceliklerini anlatan Güneş, son dönemlerde merdivenaltı ajansların türediğine dikkat çekerek, menajer şirketlerinin oyuncudan para talep etmediğini belirtti. Yeni oyuncu adayları için de önemli uyarılarda bulunan Güneş, estetikli oyuncu tartışmalarına da değindi. Çok genç isimlerin estetik yaptırmasının kariyeri için doğru olmadığını belirten Güneş, doğallığın her zaman tercih edildiğini vurguladı. Sizden kayıt adı altında veya dizilerde oynatmak vaadiyle para isteyen şahıs ve kurumlara kesinlikle güvenmeyin!

KAÇIN ! DOLANDIRILIYORSUNUZ !

Artık merdiven altı ajansların ortaya çıktığına dikkat çeken Güneş, "Oyuncu adayı arkadaşlara sesleniyorum. Biri sizden para istiyorsa, 'sizi dizide oynatacağım, bana şu kadar para vermeniz lazım' diyorsa oradan kaçın, bu bir dolandırıcılıktır. Menajerlikte böyle bir şey yok ! Kendisine sosyal medyadan birçok oyuncu adayının mesaj attığını ve bu şekilde çok fazla yeni oyuncu adayının dolandırıldıklarını söyleyen Güneş , hayalleri olan insanları kandırmak çok kolay . Bu tarz mesajlara kesinlikle inanmayın dedi !

EĞİTİM OLMADAN; Ben güzelim veya yakışıklıyım dolayısıyla diziye zaten girerim ümidinde olmak çok şanslı biri değilseniz sadece bir HAYAL! -Oyunculukta eğitimin çok önemli olduğunu ve ben güzelim ben yakışıklıyım nasılsa beni seçerler deyip , eğitimden kaçan genç arkadaşlarla çok fazla karşılaşıyoruz.