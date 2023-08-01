Haber: Beyza Betül Cihan
Genç yaşta önemli bir oyunculuk kariyerine sahip olan Angus Cloud, Euphoria dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Yeteneği ve başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncunun hayatını kaybetmesi, sinema ve dizi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
Ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılanan bu acı haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Angus Cloud'un anısını yaşatmak için birçok seveni sosyal medya platformlarında duygusal paylaşımlar yaptı.
Cloud'un ailesi yaptığı açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmek zorunda kalmamızın en ağırı," dedi. "Bir sanatçı, bir arkadaş, bir erkek kardeş ve bir oğul olarak Angus, birçok yönden hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir mücadele verdi. Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla olan savaşı konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğini hatırlatır." dediler.