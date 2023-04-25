MERSİN- Mersin’in Merkez ilçesi Toroslar’ın Buluklu Mahallesi’nde çıkan ev yangınında, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen Cesur ve Nevzat Cesur yanarak can verdi. Nisa Cesur ise ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihmalinin olduğu ortaya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, geç ve ekipmansız geldikleri Buluklu Mahallesi’ndeki üç katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde yangını söndürdükten sonra olay yerinden inceleme yapmadan ayrılınca, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden ikisi balkonda feci şekilde can verdi, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cesur ailesinin yakınları ise 2 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikâyetçi oldu.



“DENEYİMSİZ PERSONELİN İHMALİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nde, deneyimli personelin CHP’li olmadıkları için işten çıkarıldığı, kimisinin ise hayvan barınağına sürüldüğü ve yerlerine tecrübesiz personelin alındığı iddiası devam ederken, Mersin’de son dört günde iki talihsiz acı olay yaşandı.



“PKK’LI İŞÇİLER GÖREV YAPIYOR”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesinin ardından arama-kurtarma alanında çalışan İtfaiye Dairesindeki deneyimli personelin performans düşüklüğü ve çeşitli gerekçelerle işten çıkarılması ve yerlerine halen tutuklulukları devam eden PKK’lı yandaşlarının göreve alınması büyük ihmalleri de ardından getirdi.

Yangında yakınlarını kaybeden vatandaşlar, insan canı bu kadar ucuz mu? Şeklinde CHP’li Seçer’e veryansın etti.



“VEFAT EDEN İTFAİYE ERİ DE ŞOFÖR OLARAK GÖREV YAPIYORDU”

4 gün önce Mersin Sanayi Sitesi’nde, mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken tavan çökmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya’nın da (30) Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.



“ÇOCUKLARIN EVDE OLMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Buluklu Mahallesi’nde çıkan ev yangınında vefat eden 8 yaşındaki Egemen Cesur ve Nevzat Cesur’un akrabası Tahsin Ateş, itfaiye ekibinin olay yerine çok geç geldiğini ve yangına balkondan değil, kapıdan müdahale ettiklerini söyledi.

“Acımız çok büyük. Sorumlular için gerekenin yapılmasını istiyoruz” diyen Ateş; “Çocukların babası ve amcasıyla birlikte içeri girmeye çalıştık. İzin vermediler. Söndürdükten sonra içerde kimse yok dediler. Daha sonra içeri girdiğimde üçüz kardeşlerden ikisi içerde yatıyordu. Amcamın oğlunu ve polis memurunu çağırdım. Çok büyük ihmalde bulundular. Balkondan girip müdahale etselerdi bu çocuklar kurtulurdu. İçerde çocuklar yok dendi ve bizi hastaneye gönderdiler. Çocukları biz bulduk. Ölü ya da diri çocukların içerde olduğunu bize söylemeleri lazımdı” dedi.



“İKİNCİ KAT İÇİN İTFAİYE MERDİVENİ VE SU YOKTU”

Ailenin akrabası Demir Cesur da itfaiyeden şikâyetçi olduklarını belirterek; “Olay yerine geldiler ve yarım saatte müdahale edemediler. İtfaiye erleri 60 yaşında. Bütün Türkiye’ye soruyorum. 60 yaşındaki bir insan yangına nasıl müdahale edebilir? Hiç mi gencimiz yok İtfaiye Dairesi’ne alınacak? Geldiklerinde ilk müdahaleyi balkondan yapsalardı çocuklarımız kurtulurdu. Bunlar da eğitim de yok. Yarım saatte su veremediler. Bir İtfaiyede su olmaz mı? İtfaiye eri su yok, ikinci kat için merdiven yok diyor. Bu kadar sorumsuzluk olamaz” ifadelerini kullandı.



“ONLAR İHMALKÂR OLMASAYDI, YEĞENLERİM YAŞIYOR OLACAKTI”

Vefat eden çocukların akrabası Erdi Cesur da itfaiye hortumunun delik olduğunu, suyun kaçmaması için elleriyle kapattıklarını kaydederek; “İtfaiyeden önce ambulans geldi. Balkondan müdahale edecekleri yerine kapıdan müdahale ettiler. İtfaiye hortumu delikti. Su kaçmasın diye elimizle kapattık. Oksijen tüpleri yoktu. Şikâyetçiyiz. İhmalkâr olmasalardı belki yeğenlerim yaşardı” diye konuştu.



“BU İHMALİN GÖRÜNTÜLERİ, KAMERA KAYITLARIMIZDA VAR. SAVCILIK HEPSİNİ TOPLADI”

Cesur ailesinin yakını Erdinç Öz de olay yerine itfaiye ekibinden çok polis ekibinin geldiğini vurgulayarak; “Kendilerini korumak için polis çağırdılar. Önümüze set ördüler. Buraya girmek isteyenlerin hiçbirine müsaade etmediler. Kamera kayıtlarımızın hepsi var. Savcılık hepsini topladı. Gerekli kişilere, gerekli müdahalenin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABER: DİNÇER KARACALAR