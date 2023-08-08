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Bir ay önce motosiklet kazası geçiren Sevindik, Beşiktaş'tan Bebek'e giderken bir aracın açılan kapısına çarpmıştı. Kazanın ardından hastane kantini işletmeciliği yapmaya başlaması dikkat çekti.

Hastane kantininde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, ünlü oyuncuyu kasada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bilgiye göre, Görkem Sevindik , Kocaeli Şehir Hastanesi kantinini işletiyor. Oyuncu, geçmişte 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır karakteriyle tanınmıştı.

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