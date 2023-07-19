HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dehası Serhat Şensesli, Zeynep Bastık’ın “Zeyno Disco” albümüyle ülkeye vintage pop müziği getirdi. “Marlon Brando” ve “Dargın” gibi çok dinlenen şarkıların müzik prodüktörlüğünü üstlenen Şensesli, Yasemin Mori ile yaptığı çalışmalarla da alternatif dünyanın sınırlarını zorluyor…



SÜRPRİZLER YOLDA



Berkay’ dan Serhat Şensesli prodüktörlüğünde 4 yeni şarkı yolda, yakın zamanda müzik severlerle buluşacak. Şensesli’nin Ceylan Ertem ile çalışmaları da yakın zamanda müzik severler ile buluşacak. Müzik Fabrikası Serhat Şensesli çalışmaları ile müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor. Tüm yıldızların radarında olan Şensesli yakında bir çok sürpriz çalışmayı dinleyici ile buluşturacak. Serhat Şensesli müzik endüstrisine katacağı daha bir çok yenilik ile adından çok daha fazla söz ettirecek..



