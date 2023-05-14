İSTANBUL- Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için ünlüler sandık başındaydı. İşte bazı isimler;

İbrahim Büyükak oyunu kullanmaya eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan ile gitti. Zarfı sandığa oğlu Aslan attı.

İrem Derici, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Sosyal medya hesabından ‘Kalkın kız yallah oy vermeye’ notu ile oy kullandığı fotoğrafını paylaştı.

Zeynep Bastık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu Levent’te kullandı.

Oğuzhan Koç, İstanbul Levent’te TSYD Spor Yazarları Derneği’nde oyunu kullandı…

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunlarını İstanbul Sarıyer’de kullandılar.

Demet Akalın oyunu İstanbul Acarkent Ted Kolejinde kullandı. Oy kullanmaya giderken fotoğrafını ‘Vatanımıza hayırlı olsun’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Simge, oyunu İstanbul Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulunda kullandı.

Yonca Evcimik oyunu Bodrum’da Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulunda kullandı.

Gülben Ergen, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu İstanbul İstinye’de Mehmet Akif Ortaokulunda kullandı.