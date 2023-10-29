Haber: Elif Hayvalı

İşte Ata Demirer'den Tarkan'a, Emel Sayın'dan Fazıl Say'a ünlülerin Cumhuriyet ve Atatürk mesajları...

Ata Demirer

“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz. M. Kemal Atatürk"

Tarkan

"Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bizlere Cumhuriyeti armağan eden Atamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Melisa Sözen

"Bu güzel ülke ve halkı için her zaman her şeyin en iyisini istemiş, bu uğurda bir insan ne kadar üstün bir çaba gösterebilirse o kadar çabalamış ve bizi karanlıktan aydınlığa taşımayı başarmış olan, bu toprakların gördüğü en büyük lider olan Mustafa Kemal Atatürk’e 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyeti bize armağan ettiği için bütün kalbimle müteşekkirim. Bizlere laik, bağımsız, modern, eğitimli ve hoşgörülü bir toplumda yaşama şansı vermek için en koyu karanlıklara göğüs gererek kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!"

Pınar Altuğ

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene"

Selda Alkor

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmet saygı sevgi ve minnetle anıyoruz. Ne Mutlu Türk'üm diyene!"

Emel Sayın

"Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun."

Burcu Kara

"Ah kalbim. Dün gece üçe kadar bu fotoğraf için uyumadım. Eşim kusura bakmasın. Evlatlarım, sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa, bu bir tarafa. Yalan da olsa çok güzel, hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun. Sizce nasıl olmuş?"

Damla Sönmez

"Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet 100 yaşında."

Özge Ulusoy

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atam; hasret minnet ve özlemle anıyoruz… Sen bize en büyük armağansın… Nice yüz yıllara."

Çağla Şıkel

"Atam senin yanında , senin yolunda hep böyle dimdik duracağım. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ebru Şallı

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!! Ulu Önder Atatürk'ün bizlere armağanı Cumhuriyet demek özgürlük demek, hürriyet demek, birlik demek!"

Simge Sağın

"Gözbebeğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Bülent Şakrak

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, yılımız kutlu olsun."

Gülse Birsel

"Geçmiş, bu gün, gelecek... Hep Atatürk’le, hep Cumhuriyet’le."

Şahan Gökbakar

"100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, gururlu ve özgür bir ferdi olarak Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyorum. Güzel insan, büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."