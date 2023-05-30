AMMAN AA- AA muhabirine konuşan 39 yaşındaki Dimyan, Ürdünlü akademisyenler, alanında uzman Amerika ve Kanadalıların gözetiminde 3 yıl boyunca eğitim alarak bu dili öğrenmeye başladığını söyledi.

Bu dili öğrenerek, Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi'ne gelen turistlere, bölgenin tarihini ve hikayelerini anlattığını aktaran Dimyan, "Semudlular, M.Ö. yüzlerce yıl önce, telaffuzu Arapça olan ve harfleri eski bir Arap alfabesiyle yazılan bir dili kullanarak bölgeye yerleştiler." dedi.

Ürdünlü Dimyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rum Vadisi, Semudluların dilinde yazılmış kayalar ve taşlarla dolu bir kütüphane. Vadinin birçok noktası araştırmalara da konu oldu. Kumtaşı ve granit kaya içinde oluşan Rum Vadisi, tarih öncesi çağlardan beri birçok toplum tarafından yerleşim alanı olarak kullanıldı.

Semud toplumu gibi pek çok toplum, buraya kaya resimleri, duvar yazıları ve tapınaklar biçiminde izlerini bıraktı."

Yazıtlarda Saad, Akraba ve Evs gibi insan isimlerinin yanı sıra sevgi ve özlem ifadeleri de bulunduğuna dikkati çeken Dimyan, "Semudluların yazıtları genel olarak günlük yaşantılarını ve ayrıntılarını gösterir." dedi.

Dimyan, Semudluların dilinin de klasik Arap harfleriyle birlikte 28 harf içerdiğini söyledi.

Kendisinin "Rum Vadisi ve Akabe'de Semudi dili okuyabilen tek kişi olduğunu aktaran Dimyan, "Açıkçası kolay bir iş değil, kitabelerdeki istenilen anlama ulaşmak için kelime seçerken ve cümle kurarken dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

Dimyan, yazıların bulunduğu kayalar zayıf olmasına rağmen hava koşullarının yazıları koruyan sert bir tabaka oluşturduğuna işaret etti.

Dimyan'ın eğitim aldığı kişilerden biri olan Semudi dilinde uzman Ürdünlü araştırmacı İbrahim Sadaka da Dimyan'ın Rum Vadisi'nde bu dili okumada en yetkin kişi olduğunu aktardı.

Sadaka, "Semudi dili, Kadim Kuzey Arap Yazıtlarından biri olarak sınıflandırılır. Bu yazı, İslam'dan önce Yemenlilerin kitabelerindeki Antik Güney Arap alfabesinin bir parçasıdır." dedi.

Yazıtların "bölge sakinlerinin tanrılarının adlarını, geleneklerini, kabilelerinin isimlerini, günlük ve yaşamsal faaliyetlerini" içerdiğini dile getiren Sadaka, Semudi dilinin, klasik Arapça ile de bağlantılı olduğunu vurguladı.