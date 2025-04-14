Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan Urla Belediyesi'ne ve özel firmaya Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini yer verildi.