Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu ve fabrikayı sardı.

Yangına müdahale etmek istediği sırada vücudunda yanıklar oluşan fabrika sahiplerinden N.A. ve fabrikanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan itfaiye eri R.Ç. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrika ve depo kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin depo ve fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.