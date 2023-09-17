Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Eşme istikametine giden F.A. (42) yönetimindeki 64 ABY 422 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 64 HH 900 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol dışına çıkarak durabildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile midibüsteki 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.