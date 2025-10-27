UŞAK (AA) - Osman K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 20 ACM 425 plakalı midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti
İçeriği Görüntüle
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Muhabir: Enes Egemen Çıvgın
Kaynak: AA