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Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar - Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

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