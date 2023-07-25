İstanbul

Üsküdar Belediyesinden alınan bilgiye göre, ilçede 6 binin üzerinde yapı, 30 binin üzerinde bağımsız birim dönüştürüldü.

Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde yer alan "Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 180 bin 550 metrekare alan 8 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Toplam 7 parselden oluşan riskli alanda 566 bina ile 1595 bağımsız birim bulunuyordu.

Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri Üsküdar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da örnek gösterdiği kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 504 konut ve 47 ticari bağımsız birim; ikinci etapta 706 konut ve 75 ticari bağımsız birim, 1 cami ve 2 lojman; üçüncü etapta ise 666 konut, 20 ticari bağımsız birim, 2 bin 500 araçlık otopark, 24 derslikli okul, bilgi evi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi inşa edilecek.

Projede yer alan toplam 1876 konut ve 142 ticari olmak üzere 2 bin 18 bağımsız birim, okul, cami ve lojmanı, bilgi evi, muhtarlık, aile sağlığı merkezi, parklarıyla birlikte yapılacak.

Zemin üstü 3 kattan oluşan binaların yatay mimari modeliyle inşa edildiği, yerinde ve gönüllü dönüşüm örneği sergilenen projede, bütün bağımsız birimler hak sahiplerinin olacak.

Mahalle dokusunun korunması için yapılar duvarla çevrilmezken eski binalarının olduğu yerden bağımsız birimlerini alan hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

İlk etapta çalışmaları tamamlanan bağımsız birimler hak sahiplerine teslim edildi, 2. ve 3. etapların ise yıl sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor.

Dört mahallede devam eden proje

Vatandaşın talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Küplüce, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde yaklaşık 525 bin metrekare alan söz konusu projeye dahil edildi.

Belirlenen yeni sınırlarda 1218 bina ve 5 bin 31 bağımsız birim bulunuyor.

Bu alanın tamamında hak sahiplerinin tespitinin hızla tamamlanmasının ardından uzlaşma ve anlaşma süreçlerine geçildi.

Kentsel dönüşüm uygulaması için gerekli 3'te 2 çoğunluğun sağlandığı 1151 ada rezerv alan ilan edilerek tahliye ve yıkım süreçlerine başlandı.

Uygulama çalışmalarına başlanan 85 bin 221 metrekare yüz ölçümüne sahip alandaki toplam 137 bina ile 546 bağımsız birim yıkıldı. Emlak Konut tarafından 2 etap halinde yapılan alanda toplam 50 blokta 1116 konut ile 37 ticari ile toplam 1153 bağımsız birim inşa edilecek. Bu alandaki çalışmaların 2024'de tamamlanması hedefleniyor.

Burhaniye Kentsel Dönüşüm Projesi

İlçedeki "Burhaniye Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ise 11 bin 264 metrekare yüz ölçümlü, 725 Ada, 29 ve 30 parseller üzerinde 10 bina ile 53 bağımsız birim bulunuyor.

Burhaniye Mahallesi'ndeki yerler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv alan ilan edildi. Bu rezerv alanda da 3'te 2 çoğunluk sağlanarak 9 blok, 124 bağımsız birim inşa edilecek.

Hak sahipleriyle uzlaşma, yapıların tahliye ve yıkım süreçleriyle ilgili işlemler devam ediyor.

Silivri depreminde hasar alan 11 bloklu site dönüştürülüyor

26 Eylül 2019'da meydana gelen Silivri merkezli 5,8 şiddetindeki depremde bir bloku ağır hasar gören Kandilli Özevim Sitesi de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenileniyor.

Kandilli Mahallesi'ndeki sitenin Asma Sokak 35 numarada kayıtlı 7'nci blokunun ağır hasarlı tespit edilmesi ile yasal işlemlerin ardından tahliye ve yıkım süreçlerine geçildi.

Özevim Sitesi bünyesindeki diğer 10 blok incelenerek riskli yapı tespitleri gerçekleştirildi. Ardından 11 bina, 258 bağımsız birimin tahliye ve yıkım süreçleri tamamlandı. 937 ada 3 ve 8 parseller üzerinde bulunan, toplam 15 bin 869 metrekare alana sahip taşınmaz rezerv alan ilan edildi.

Rezerv alan ilan edilen taşınmazın zemin etüt ve proje çalışmaları tamamlanıp TOKİ Başkanlığınca kentsel dönüşüm uygulama ihalesi yapıldı. İnşaat faaliyetlerine başlanan alanda, kentsel dönüşüm uygulamasıyla tamamı hak sahiplerine ait olacak şekilde 11 blokta 293 konut üretiliyor. Özevim Sitesi'nin dönüşümünün 2024'ün sonuna doğru tamamlanması öngörülüyor.

Kolonları çatlayan, balkonları çöken 10 bloklu site

Üsküdar'daki bir diğer kentsel dönüşüm alanı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Altınköy 2 Sitesi olarak belirlendi.

A9 blok bodrum kat kolonlarında derin çatlaklar olduğu, pas paylarının döküldüğü, donatılarının korozyona uğradığı ve deprem anında oluşacak kuvvetleri karşılayamayacağı tespiti üzerine tehlike arz eden taşınmazla ilgili işlemler Üsküdar Belediyesince yapıldı. Burada da riskli yapı tespit edilip yıkıldı.

Aynı sitedeki 6'ıncı blokta 5 Nisan 2021'da balkon çökmesi üzerine belediye tarafından yapı mahallindeki incelemeler neticesinde parseldeki binaların "yıkılmaya ve çökmeye meyilli" olduğu tespit edildi. Olası can ve mal kaybını önlemek adına hızla tahliye işlemleriyle riskli yapı tespitleri gerçekleştirildi. Daha sonra sitedeki 10 bina, 320 bağımsız birimin tahliye ve yıkım süreçleri tamamlandı. 91 ada 5 parsel sayılı, toplam 10 bin 774 metrekare alana sahip taşınmaz rezerv alanı ilan edildi.

Böylece taşınmazın, zemin etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak Emlak Konut tarafından kentsel dönüşüm uygulama ihalesinin ardından inşaata başlandı. Tamamı hak sahiplerine ait olacak şekilde 10 blokta 320 konut üretilen Altınköy 2 Sitesi'nde devam eden çalışmaların 2024'ün sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor.

Patlama meydana gelen bina

Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta, 232 ada, 32 parselli, ikinci katında 7 Şubat 2022'de patlama meydana gelen bina kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Patlama sonucunda taşıyıcı sistemi ağır hasar alan binanın tahliye ve yıkım süreçleri aynı gün hızla gerçekleştirildi. Patlamanın olduğu gün binanın raporları düzenlenirken 13 bağımsız bölümü bulunan yapı alanında zemin etüt çalışmalarıyla birlikte proje çalışmaları gerçekleştirildi.

Emlak Konut tarafından kentsel dönüşüm uygulamasına başlanan binanın bu yılın içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Belediyenin öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar

Erguvan Evleri Projesi ise sosyal imkanları ve proje konsepti bakımından Üsküdar Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılan örnek bir proje olarak biliniyor.

Toplam 36 yapı, 90 bağımsız birimi yıkılan Erguvan Evleri Projesi tamamlanırken 13 bina, 336 konut hak sahiplerine teslim edildi.

İlçe belediyesinin öz kaynaklarıyla yürüttüğü diğer kentsel dönüşüm çalışmaları Yavuztürk Mahallesi'nde 3 adada gerçekleştiriliyor.

Hisseli parsel statüsünde olan 3 bin 289 metrekare alanda tüm maliklerle anlaşma sağlanarak yapılar tahliye edilip yıkıldı. Çalışmalara başlanan bu kentsel dönüşüm projesi kapsamında 3 blok, 72 bağımsız birim üretilecek. Projenin gelecek yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

1640 adada hisseli parsel statüsünde olan 3 bin metrekare alanda da tüm maliklerle anlaşma sağlanarak yapıların tahliye ve yıkımı tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen bu proje kapsamında da 3 blok ve 73 bağımsız birim inşa edilecek.

Aynı mahallede, 1027 adada ve 1266 metrekare alanda tüm maliklerle anlaşma sağlanarak yapıların tahliye ve yıkımı gerçekleştirildi. 2024'te tamamlanması planlanan bu proje kapsamında 2 blok, 43 bağımsız birim üretilecek.

Kentsel dönüşümü bekleyenlere geçici konutlar da yapıldı

Kentsel dönüşüme giren alanlardaki vatandaşların geçici konut ihtiyacını karşılamak için de Üsküdar'da 5 blok, 173 konut, 8 ticari bağımsız birim inşa edildi.

"Depo konut alanı" olarak adlandırılan proje kapsamında 29 bağımsız birim, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde evsiz kalanların geçici konut ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor.

Vatandaş beğendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya,"Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" alanında yaptığı açıklamada, 6306 sayılı kanun kapsamında "riskli alan", "rezerv yapı alanı" ve "riskli yapı" şeklinde uygulamalar yapılabildiğini söyledi.

"Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" alanının da "rezerv yapı alanı" olduğunu belirten Kaya, "Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesine örnek olarak gösterdiği projemiz burası. Bu projenin beğenilmesi ve vatandaşların talebi üzerine Cumhurbaşkanımız dönüşüm faaliyetlerinin başlaması için talimatlarını vermişti. Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte süreçleri yürütüyoruz. Bununla birlikte riskli yapı ve farklı alanlarda rezerv yapı alanlarımız var. Uygulamalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Kaya, Silivri merkezli depremin ardından İstanbul'da kentsel dönüşümün ivme kazandığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başvurularda artış olduğunu dile getirdi.

Bu acı felaketten sonra vatandaşların depremin sıcaklığıyla taraflarına çokça müracaatlar yaptığına dikkati çeken Kaya, "Gelin binamızı inceleyin, dönüştürelim, gibi talepler arttı. Biz de saha çalışmalarını hızlandırdık. Lisanslı kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde onlarda da ciddi bir iş artışı görüyoruz. Şu an bir ivme kazanmış durumda. Beklenen bir İstanbul depremi var. İnşallah ona hazırlıklı bir şekilde binalarımızı güvenli hale getiririz." şeklinde konuştu.

AA