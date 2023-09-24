Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un anısına Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Alanson, "Yandım", "Hep Yaşın 19", "Güllerin İçinden", "Mecburen" ve "Benim Hala Umudum Var" ve "Sarı Laleler"in de arasında bulunduğu sevilen şarkıları seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserde zaman zaman duygusal anlar yaşayan Alanson, Özkan Uğur ile ilgili "Bu gecikmiş bir konser. Biliyorsunuz o gün çok sevgili kardeşimiz Özkan'ı kaybettik, hala boşluğu, acısı içimizde. Onun için ayrı özel bir anma konseri yapacağız. Zaten her zaman gönlümüzde olacak." ifadelerini kullandı.

Seyircilerin "Sude" şarkısı isteği üzerine duygulanan Alanson, bestesi Özkan Uğur'a ait olan, sözlerini Özkan Uğur ile birlikte yazdıkları şarkıyla kapanışı yaptı.

"Üsküdar sıradan bir yer değil"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de dört kuşağın aynı anda sevdiği Mazhar Alanson ile Üsküdar'ın kültür sanat sezonunu açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Üsküdarlıları çok güzel bir kültür sanat sezonunun beklediğini belirten Türkmen, "Üsküdar sıradan bir yer değil, kültür-sanatın, eğitimin, nezaketin, zarafetin, hoşgörünün, tahammülün kesiştiği yer." dedi.

Ekim sonuna kadar devam edecek sezon kapsamında sergi, tiyatro oyunu, söyleşi, atölye gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.

Ayrıca Üsküdar Meydanı'nda kurulan stantlarda Üsküdar Belediyesinin kültür-sanat faaliyetleri tanıtılacak ve katılımcılara hediyeler verilecek.

AA