Haber: Beyza Betül Cihan

Bir otobüsün içinde, kadın ve çocuk yolcuların gözleri önünde gerçekleşen olay, şehir içi ulaşımda yaşanan olumsuzluklara bir yenisini ekledi.

Yabancı uyruklu bir erkek, tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla pet şişeye idrarını yaparak çevresindeki insanların tepkisini çekti. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcular, hızla tepki gösterdiler. Sağlık ve hijyen açısından kabul edilemez bir davranış olarak değerlendirilen bu eylem, özellikle çocukların ve kadınların rahatsız olmasına neden oldu.

Diğer yolcuların tepkileri üzerine otobüs muavini, utanç verici davranışta bulunan şahsı otobüsten indirerek olay yerinden uzaklaştırdı.