Haber: Beyza Betül Cihan

İzmir'in Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen ürkütücü olayı, saat 16.25'te yaşandı. İddiaya göre tartışma, uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen BEG ile annesi SG arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle başladı. Durumun kontrolden çıkmasıyla BEG, yanındaki satırı kullanarak annesi SG'ye saldırdı. Saldırı sırasında BEG, "Beni uzaylılara öldürtecek" şeklindeki ifadeler kullandı.

Olayın hemen bir sonraki çevrede bulunanlar, 112 Acil Çağrı anında haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, SG'nin boyunda üç satır darbesiyle yaralandığı belirlendi. SG ilk olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yaşam tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.