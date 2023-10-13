ANKARA

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi eris varyantından korunmak için maske kullanılması gerektiğini belirterek, "Evde solunum yolu enfeksiyonu geçiren bireylerin mümkün olduğunca izole olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını, dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Mutasyona uğrayan koronavirüs, şimdi de eris varyantıyla gündemde. Varyant, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla kapalı ortamda oluşan yakın temas sonucu Türkiye'de de görülmeye başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kılıç, söz konusu varyantın hastalandırma özelliğinin düşük olmasına rağmen, bulaştırıcı etkisinin yüksek olduğunu aktardı.

Risk gruplarının hastaneye yatış oranında artış olduğuna işaret eden Kılıç, "Otoriteler, henüz endişe edici bir durumun söz konusu olmadığını, ölümlerde önemli artış olmadığını ifade ediyor ancak daha kötü mutasyonların çıkmaması ve daha ciddi sağlık sorunları oluşmaması için tedbir alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, varyantın, diğer Kovid-19 varyantları gibi solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını anlatırken, belirtiler arasında daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu ifade etti.

Enfeksiyonunu doğrulamanın en kesin yolu PCR testi

Varyantın özellikle 65 yaş üzeri, bağışıklığı baskılanmış veya kronik hastalığı olan kişilerde, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları belirtilerine neden olabileceğine dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Sıklıkla karşılaşılan semptomlar, boğaz ağrısı veya boğazda yanma, ateş, kuru öksürük, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, baş ağrısı, hapşırma, halsizlik ve yorgunluk, kas ve vücut ağrıları, iştahsızlık, nefes darlığı, bulantı ve kusma, ishal, tat ve doku kaybı, deri döküntüsü, ağız mukozasında aft ve ülserler, kızarmış ve ağrılı el veya ayak parmakları, boğuk bir ses, kaşıntılı veya kırmızı gözler. Tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi eris varyantından korunmanın yöntemi de bilinçli maske kullanımı. Kapalı, havalandırması iyi olmayan, kalabalık ve iki metre mesafeyi koruyamadığımız okul, hastane, toplu taşıma araçları, toplantı salonlar, kalabalık işyerleri gibi mekanlarda mutlaka maske takılmalıdır. Evde solunum yolu enfeksiyonu geçiren bireylerin mümkün olduğunca izole olması gerekiyor."

Kılıç, güçlü bir bağışıklık için de sağlıklı beslenme, bol su içme ve yeterli uyumanın önemli olduğunu belirtti.

Kovid enfeksiyonunu doğrulamanın en kesin yolunun ise PCR testi yaptırmak olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Özellikle alt solunum yolu semptomları gerçekleştiğinde, riskli grupta bulunan kişilerin yatarak tedavi edilmesi gerekiyor. Hafif-orta semptomlarla hastalığı geçiren bireylerin, diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi evde dinlenmeleri uygun olacak. Bu süreçte bol sıvı tüketmeye ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Nefes darlığı, 3 gün sonunda geçmeyen ateş, balgam, öksürük ve artan sırt ağrısı şikayetleri olan hastaların hastaneye başvurması gerekiyor."