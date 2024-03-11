Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgay Çelik, ramazan ayında ilaç kullanımının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada ramazan ayında doğru ilaç kullanımına ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turgay Çelik, hasta ve yaşlı kişilerin ramazanda ilaç kullanmamasının hastalıkların alevlenmesine veya yeni hastalıkların tetiklenmesine, tedavinin durmasına ve hastalıkların tekrar başlamasına yol açabileceğine dikkati çekti.

Çelik, özellikle yaşlılık, hamilelik ve emzirme gibi bazı özel sağlık durumlarında ve hastalıkların iyileşme dönemlerinde oruç tutmanın başka bir zamana ertelenebileceğini belirterek, aksi durumlarda orucun, sağlık durumunu kötüleştirebileceğini veya hastalık dönemini uzatabileceğini kaydetti.

Hekimlerin hastanın ilacını 'vücutta hastalığı tedavi edecek miktarda olmasını sağlayacak şekilde' yazdığını anlatan Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

'İlaç alım saatinin ertelenmesi, vücuttaki ilaç miktarını azaltır. Ramazanda özellikle kalp, şeker, hipertansiyon, astım, tiroid, romatizma, kanser, epilepsi gibi kronik hastalıkları olan kişilerin ilaçlarını aksatmadan almaları hayati önem taşır. Kronik hastalığa bağlı sürekli ilaç kullanması gereken kişilerin, ilaç saatlerini değiştirirken mutlaka doktorlarına danışması gerekir. Bu durumlarda, öncelikle doktorunuzun sağlığınızın oruç tutmaya müsait olup olmadığını ortaya koyması gerekir. Doktorunuzun oruç tutmanıza izin vermesi halinde, ilaç saatleri onun önerisine göre planlanmalı ve sürdürülmelidir. Ayrıca, dengeli ve ölçülü beslenmeye ve yeterli sıvı almaya da özen gösterilmelidir.'

"Hastalık iyi noktaya geldiyse ilaçlar sahurda ve iftarda kullanılabilir"

Prof. Dr. Turgay Çelik, hastalığında tedavi edilmesi veya iyi noktaya ulaşması halinde hekim ile konuşarak ilaçların sahurda ve iftarda kullanılabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Oruç tutmak hastalığı artırıyorsa ve farklı hastalık belirtileri göstermeye başladıysa, kesinlikle oruç tutmayı ertelemek veya bırakmak gerekir. Günde 2 veya 3 defa alınan ilaçlarla süren tedavilerde, bunların yerini değiştirmek mümkün olmadığı için orucu bırakmak gerekir. İlaçlar belirli saatlerde belirli aralıklarla alınmak zorundadır. Gün içinde alınan ilaç varsa veya sıkıntılar ortaya çıkmaya başladığında alınan ilaçlar varsa, o zaman oruç kesinlikle ertelenmeli veya bırakılmalıdır. Her şeye rağmen oruç tutma isteği var ise hekim kontrolünde hastalık durumu ve ilaç dozajı gözden geçirildikten sonra oruca başlanmalıdır.'