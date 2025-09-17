Çatlamış bir yumurta kabuğundan yükselen çocuk figürleri, düşen bayraklar ve kurumuş toprak, unutulmaya direnen bir hafızanın ve kırılgan bir direncin simgesi olarak öne çıkıyor. Her çatlak, geçmişin ağırlığını ve bugünün suskunluğunu aynı anda taşıyor.

Yerdeki yiyecek ve plastik şişeler, dünyanın bolluğunu temsil ediyor; ama bu bolluk, açlıkla sınanan Filistinli halkın dünyasına ulaşamıyor. Aydoğan, bu karşıtlıkla insanlığın vicdanını sorguluyor ve izleyiciye sessiz bir çağrı yapıyor.

Sanatçının felsefi yaklaşımı metne şöyle yansıyor:

“Kırılganlık, direncin en saf hâlidir. Çatlamış kabuktan yükselen bir çocuk, yalnızca bir figür değil; unutulmaya direnen insanlığın sesidir. Bolluk ve yokluk yan yana durduğunda, zamanın hafızası en çıplak hâliyle görünür olur.”

Eserdeki detaylar, sessiz ama derin bir anlatım taşıyor. Aydoğan sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Sanat, hatırlamanın direncidir. Her çatlak, unutulmaya karşı bir çağrıdır. Biz hatırladıkça, zamanın sessizliği karşısında dururuz.”

Bu çalışma, sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın vicdanını ve hafızasını sorguluyor. Açlığın ve sessizliğin ortasında kalan insanlık hâli, geçmişin ağırlığı ile geleceğin belirsizliği arasında bir köprü kuruyor.

“Çatlaklar yalnızca kırılmayı değil, direnmeyi de anlatır. Sessizlik, susturulmuş bir çağrıdır. Sanat, o çağrıyı duyurmanın dilidir,” diyor Aydoğan.

Eser, unutulmaya karşı direnen bir hafızanın sessiz tanığı olarak, insanlığın vicdanına dokunuyor ve hatırlamanın zamansız önemini ortaya koyuyor.