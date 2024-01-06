Haber: Damla Oya Erman

Akragas, M.Ö. 582-580 civarında Doğu Sicilya'nın Gela bölgesinden gelen Yunan koloniciler tarafından kuruldu. Şehir, bir dizi tapınak inşa edilmesiyle önemli bir dini merkez haline geldi.

Concordia Tapınağı, "Hera" Tapınağı, Heracles Tapınağı, Olimpos Zeus Tapınağı, Castor ve Pollux Tapınağı, Hephaestus Tapınağı ve Asclepius Tapınağı gibi birçok tapınak bu bölgede bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalarda, Valley of Temples'ın daha önce keşfedilmemiş bir bölgesinde elektromanyetik teknikler (EM) ve Elektrik Direnç Tomografi (ERT) gibi non-invaziv geofizik yöntemler kullanıldı.

Araştırma alanı, yüzeyin altında antik bir yapıya ait izler ve bir dizi anormalliğin bulunduğu yaklaşık 3000 m2'lik bir alanı kapsıyor.

Arkeologlar tarafından yapılan kazılar, Hellenistik veya Klasik döneme tarihlenen ve büyük bloklar kullanılarak inşa edilen bir yapıyı doğruladı. Şu anda bu kalıntılarla ilişkilendirilen seramikler inceleniyor ve bu yapıların tarihlemesi yapılacak.

Yapı, plateia IL'nin kenarında ve "dairevi sunakların" girişine yakın bir konumda bulunuyor. Bu durum, yapıların antik Akragas'ın dini manzarasındaki önemli bir role işaret ettiğini gösteriyor.

Saint Louis Üniversitesi'nden Profesör Douglas Boin, "Kazı çalışması hala başlangıç aşamalarında olduğu için daha fazla inceleme gerekiyor. Ancak Spello, geç antik dönem 'imparatorluk kültü pratiği' ile ilişkilendirilmiş fiziksel, dini sitelerin önemli bir keşfi için büyük bir potansiyel sunmaktadır" dedi.