Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: AA