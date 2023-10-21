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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü 'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

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