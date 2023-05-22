Urartu Kralı II. Rusa'nın, akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl ve çevresi, bugünlerde yeşilin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Vadi Doğa Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında gölün bulunduğu bölgeye çıkan 86 doğasever, ilkbaharda canlanan doğasıyla insanları cezbeden gölün çevresinde yürüyüş yaptı.

Doğayla iç içe zaman geçiren, temiz havanın tadını çıkaran doğaseverler, bölgeni güzelliklerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, havanın ısınmasıyla bölgeye gezi düzenlenmesi konusunda aldıkları talepler doğrultusunda 86 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.

Keşiş Gölü'nün kent merkezi ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Demez, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz birinci tur oldu. Kulübümüzün programı kapsamında bu yıl 4 tur düzenleyeceğiz. İnsanlar burada doğayla iç içe zaman geçiriyor. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik. Kurallara uygun bir şekilde insanları doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Dilan Temel de gölün ülkenin önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun." dedi.

Filiz Temel ise etkinliğin güzel geçtiğini dile getirerek, karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını dile getirdi.

AA