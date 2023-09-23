Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyona, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde start aldı.

Birçok ilden kente gelen 67 sporcu, Ayanis Mahallesi'ndeki alanda Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaparak hedefe ulaştı.

Göl kıyısında düzenlenen parkurda yarışan paramotor tutkunlarının gösterisi beğeni topladı.

Gösteri sırasında dengesini kaybederek Van Gölü kıyısına düşen bir paramotor pilotu, Van Gölü Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine, Van'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van Gölü'nün çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Van çok kadim bir şehir. Bizleri bağırlarına bastılar. Çok güzel karşılandık. Van Gölü çok güzel bir yer. Burada uçmak muhteşem. Türkiye'de ilk kez paramotor yarışlarını burada yapıyoruz. 1700 rakımda olması bizleri zorluyor ama yine de burada ilk kez yarış yapıyoruz. Yamaç paraşütü dalında 50 sporcumuz geldi. Yarış için meteorolojik veriler çok iyi. Yarış gün boyunca devam edecek. Yarında uçuşlarımız olacak. Kıyasıya bir mücadele var."

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir de "Yarışmanın ilkini gerçekleştiriyoruz. Birçok ilden sporcu geldi. Van'daki sporcularımız da profesyonel pilotlarla uçma şansı buldu. Bu yarışma ilimize büyük bir ivme kattı. Çünkü ilimizin coğrafyası bu işe uygun. İrtifa farkı olmasına rağmen güzel uçuşlar izliyoruz." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu İlhan Gezgen de "Çok güzel bir manzarada yarışıyoruz. Van'ı da 12 sporcu temsil ediyor. İl dışından gelen sporcular manzaraya hayran kaldı. İzleyenleri mest eden bir doğa var. Güzel bir yarışma oluyor." ifadelerini kullandı.

AA