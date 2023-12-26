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Ayaz'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Ayaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Tipi ve yoğun kara rağmen 2 saat süren çalışmayla yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Bunun üzerine, Çaldıran Belediyesi ekipleri kardan kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Ayaz'ı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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