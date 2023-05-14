Van

Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak için sandıkların bulunduğu okula geldi.

Yöresel kıyafetlerini giyen Kırgızlar, burada isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.

Bazı Kırgızların, sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldiği görüldü.

Kırgız Türklerinden Mustafa Vatansever, seçimde oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Seçimin ülke için hayırlı olmasını dileyen Vatansever, "Kırgız Türkleri olarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Oyumuzu da kullandık. Kırgız denilince akla at gelir. Bazı yakınlarımız sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldi. Oylarını kullanıp geri dönecekler." diye konuştu.

Nisan Vatan ise "Seçim, devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah'a şükürler olsun oyumuzu kullandık." dedi.

AA