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NATO'yu halka sorma çağrısında bulunan Perinçek, "Demokrasi lafazanlığına artık bu milletin karnı tok. NATO için halk oylaması talep ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Merkezi'nde, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu ile bir araya geldi.

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