2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye ile Çekya arasında yapılan maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'ndaki dev ekranlarda yayımlandı.

Burada maçı heyecanla takip eden seyircilere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Sporseverler, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kurulan dev ekrandan da A Milli Futbol Takımı'nı büyük ilgiyle takip etti.

Kentin işlek noktalarında da bazı taraftarlar kafelerde maçı izlerken, mesai başındaki taksiciler de duraklarında milli takımı ekran başında destekledi.

Türkiye'nin 2-1 galip geldiği maçın ardından taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Millet Bahçesi'nde dev ekran kurdu.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını Avlu Balıkesir Yaşam Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların milli karşılaşmayı izleyebilmesi için il genelinde 23 dev ekran kurdu. Balıkesir'deki binlerce vatandaş, bu dev ekranlardan maçı takip etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da zorlu 90 dakikayı Zağnos Paşa Meydanı'ndaki dev led ekrandan izleyerek millilerin 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanına ortak oldu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Kum Saha Park ile Dede Korkut Parkı'nda kurulan ekranlarda izledi.

Kum Saha Park'ı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın açılışında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Atatürk Parkı'nda kurulan ekrandan seyretti.

Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da vatandaşlarla birlikte maçı izledi.

Bozüyük ilçesinde de Bozüyük Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Şırnak

Şırnak Valiliği ve Belediyesi organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu.

"Cumhuriyet Meydanı'nda Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi.

Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Etkinliğe, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Albay Fahri Sakarya, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte açık alanda milli maç izlemenin keyfini yaşadı.

Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.