İSTANBUL- Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Önceki gün akşam saatlerinde hipodrom çevresinde farklı noktalarda çıkan ve park halindeki 6 araçta zarara neden olan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen ve seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarıldığı öğrenilen S.D. adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski seyis çıktı

Veliefendi Hipodromu otoparkında geçtiğimiz cuma gecesi 6 araç kundaklandı. Kamera incelemelerinde beyaz tişört ve mavi kot pantolon giyen 35 yaşlarında bir erkek şahıs tespit edildi. Bir gece sonra ise yine hipodrom yakınlarında bulunan sazlık alanda 5 ayrı noktada kundaklama olayı meydana geldi. Ekipler, kameralarda aynı şüpheli şahsın görüntülerine rastladı.

Şüpheli şahsın S.D. olduğu ve daha önce seyis olarak çalışırken 1 yıl önce hipodromdaki görevine son verildiği belirlendi.

HABER: METE YILMAZ