Haber: Damla Oya Erman

Şehir, turist yürüyüş gruplarını 25 kişiyle sınırlayacak ve megafon kullanımını yasaklayacak. Bu kararlar, Venedik'in sıkıntılı bir dönemden geçtiği ve kitlesel turizmin yanı sıra aşırı hava koşullarıyla da başa çıkmakta zorlandığı bir dönemde alındı.

Venedik Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yeni düzenlemeler tarihî merkezle birlikte Murano, Burano ve Torcello adalarında 2024 Haziran'ında yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler kapsamında turist grupları, dar sokaklarda, köprülerde veya geçitlerde durmaktan da men edilecek.

Açıklamada, "Gruplar, 25 kişiyi aşamaz, yani bir tur otobüsündeki yolcuların yarısı kadar olmalıdır. Karışıklık ve rahatsızlık yaratabilecek megafon kullanımı da yasaklanacaktır" ifadelerine yer verildi. Ancak bu kararların uygulanabilmesi için önce Şehir Konseyi'nden geçmesi gerekecek.

Güvenlik konsey üyesi Elisabetta Pesce, bu kararları "grupların yönetimini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım" olarak nitelendirirken, aynı zamanda "sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi ve şehrin korunması ve güvenliğini garanti etmeyi amaçladığını" belirtti.

Venedik'in turistik cazibe merkezlerindeki müzeler zaten grupları 25 kişiyle sınırlamaktadır. Şehir Turizm Konseyi Başkanı Simone Venturini, bu kararın, sakinlerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçları arasında daha iyi bir denge kurmayı amaçlayan geniş bir planın bir parçası olduğunu vurguladı.

Yeni kurallar, şehre günübirlik ziyaretçilere yönelik 5 Euro (5.40 Dolar) deneme ziyaretçi ücretinin tanıtılmasının ardından iki ay içinde yürürlüğe girecek. Bu kararlar ayrıca, Temmuz ayında UNESCO'nun Venedik'i miras tehlike listesine eklemesiyle de örtüşüyor.

UNESCO, İtalyan hükümetinden şehirdeki uzun vadeli sorunlara çözüm bulma konusunda daha fazla çaba göstermesini istemişti. Venedik, yıllardır fazla sayıda ziyaretçi ve iklim değişikliği etkileriyle mücadele ediyor.