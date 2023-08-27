Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Puanını 339'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 138 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 168 puanla Alonso izledi.

Aynı sezonda üst üste 13. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geliştiren Red Bull takımının galibiyet serisi de 14 yarışa yükseldi.

25 yaşındaki Verstappen, arka arkaya 9. yarışını kazanarak Sebastian Vettel'e ait Formula 1 rekorunu egale etti. Alman sürücü Vettel, kariyerindeki 4. ve son F1 şampiyonluğuna ulaştığı 2013 sezonunda rekoru ele geçirmişti.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, mücadeleyi 3. sırada bitirdi ancak pit yolunda hız limitini aştığı için aldığı 5 saniye cezası nedeniyle podyuma Pierre Gasly (Alpine) çıktı.

Yaklaşık 45 dakikalık aranın ardından güvenlik aracı eşliğinde başlayan yarışı, Fernando Alonso'nun (Aston Martin takımı) 3.7 saniye önünde bitiren Verstappen, bu sezon 11'inci, kariyerinin 46. yarış birinciliğine ulaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.