İSTANBUL- Türkiye’nin en büyük açık hava konseptli alışveriş merkezlerinden Vialand AVM’de alışveriş baharı başlıyor. 17 Nisan -7 Mayıs tarihleri arasında Vialand Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek olan “Bahara Merhaba Alışveriş ve Moda Günleri” ile modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile girişimciler bahara özel tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Ünlü isimler Vialand AVM’de!

Influencerlar ve ünlü isimlerin katılacağı bir lansmanla açılacak olan davette, Özge Ulusoy, Gizem Hatipoğlu, Ece Vahapoğlu ve Ivana Sert misafirlerle buluşacak. Alışverişin yanı sıra ziyaretçiler aynı zamanda çeşitli söyleşiler, bando gösterileri ve sahne performansı ile Vialand Alışveriş Merkezi’nde keyifli bir deneyim yaşayacaklar.

HABER: ERCAN AYDIN