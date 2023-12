Hangi yaşta olursanız olun herkes belli bir süre de de olsa unutkanlık yaşayabilir. Ama en önemlisi bazı meslek sahipleri vardır ki, görevleri gereği bilgiyi biriktirmezler ve adeta düğmeye basmışçasına silerler. İşte bunu ispatlayan Rus psikolog Bluma Zeigarnik oldu!

Mesela, evini açmak için anahtarı çıkarıyorsun. Kapının kilidini açıp içeri giriyorsun. Sonra birkaç saat sonra anahtarı arıyorsun ve nerede olduğunu merak ediyorsun. Ve onu kapıda bıraktığınızı keşfedersiniz. Ne oldu da bu durumu yaşadınız.

Bunun neden olduğunu anlamak için, bir Rus psikolog olan Bluma Zeigarnik’i dinleyelim. Bir akşam Zeigarnik ve arkadaşları akşam yemeği için bir restorana gittiler. Güzel bir yemek yediler. Bilin bakalım en önemli nokta neydi? Garsonların yaptığı hizmetti. Daha spesifik olarak, garsonların harika bir hafızası vardı. Böylece herkes siparişini verirken, hiçbir şey yazmadan en küçük ayrıntıyı hatırladı. Kimin ne sipariş ettiğini hatırladı. Ve nasıl istediler. Zeigarnik ve arkadaşları, garsonun hafızasına hayran kaldılar.

Yemekten sonra, Zeigarnik ceketini restoranda unuttuğunu fark ettiğinde arabayla geri döndü. Bu yüzden arkasını döndü ve ceketini bulmasına yardım etmekten mutlu olacağını bildiği o cana yakın garsonu aradı. Garsonu bulduğunda yaşadığı dehşeti bir düşünün, garson onu tanımadı bile. Acaba ne oldu da her şeyi aklında tutan garson onu tanımadı?

Bu olay Zeigarnik'i düşündürdü. Ve araştırması, beynimizin nasıl çalışma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bir görev tamamlandığında beynimiz sil düğmesine basar. Ve hafızamız silinir. Kısa süreli belleğimiz, bilgiyi saklamak için alanla mücadele eder. Böylece sadece bitmemiş işleri canlı tutar. Ve bir görev tamamlandığı anda sil düğmesine basar. İşte bu yüzden restoranlardaki garsonlar siparişinizin en küçük detayını bile hatırlayacaktır. Ama sadece fatura yapılana kadar. Bu nedenle, bir belgenin fotokopisini çektiğimizde, kopyayı alır ve orijinali geride bırakarak uzaklaşırız. Bu, Zeigarnik etkisi olarak bilinmeye başlandı. Kısa süreli belleğimizin tamamlanmış görevleri nasıl sildiğini açıklayan bir terim. Büyüleyici, değil mi?

Zeigarnik etkisi olayını anlatan bir olay da bir bankanın ATM'sinde neden nakit para çekmeden önce kartınızı çekmeniz gerektiğini açıklayabilir. Zeigarnik'in oyunda olacağını biliyorlar ve parayı topladığınızda görev bitiyor ve büyük ihtimalle kartınızı geri almayı unutacaksınız. Bu nedenle önce kartınızı almayı hatırlatıyor.

Belki de hepimiz için iyi bir fikir. Canlı kaldığından emin olmak istediğiniz bir şey varsa, onu biraz yarım bırakın. Kitap yazmak? Her yazma seansını bir gerilim veya gerilim noktasında bitirdiğinizden emin olun. Çözme. Bitirme. Bu sizi ertesi gün tekrar yazmaya geri getirecektir.

Zeigarnik etkisi, en sevdiğim iletişim tavsiyesini de açıklayabilir. İletişimin altın kuralı: Asla her şeyi bir anda söyleme.

George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi müdürü, yaşlı bir kişinin beyninin genel olarak inanıldığından çok daha pratik olduğunu savunuyor. Bu yaşta, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin etkileşimi uyumlu hale gelir ve bu da yaratıcı olasılıklarımızı genişletir. Bu nedenle 60 yaşın üzerindeki insanlar arasında yaratıcı faaliyetlerine yeni başlamış birçok kişi bulabilirsiniz.

Elbette beyin artık gençlikteki kadar hızlı değil. Ancak esneklik kazanır. Bu nedenle, yaşla birlikte doğru kararlar verme olasılığımız artar ve olumsuz duygulara daha az maruz kalırız. İnsan entelektüel aktivitesinin zirvesi, beynin tam güçle çalışmaya başladığı 70 yaş civarında gerçekleşir.

Zamanla beyindeki miyelin miktarı artar, nöronlar arasında sinyallerin hızlı geçişini kolaylaştıran bir maddedir. Bu nedenle, entelektüel yetenekler ortalamaya göre% 300 artar.

Ayrıca ilginç olan, 60 yıl sonra bir kişinin aynı anda 2 yarım küreyi kullanabilmesidir. Bu, çok daha karmaşık sorunları çözmenizi sağlar.

Montreal Üniversitesi'nden Profesör Monchi Uri, yaşlı adamın beyninin daha az enerji tüketen yolu seçtiğine, gereksiz olanı ortadan kaldırdığına ve sorunu çözmek için yalnızca doğru seçenekleri bıraktığına inanıyor. Farklı yaş gruplarını kapsayan bir çalışma yapıldı.

Testleri geçerken gençler çok karıştı, 60 yaş üstü olanlar ise doğru kararlar verdi.

Şimdi 60 ile 80 yaş arasındaki beynin özelliklerine bakalım:

Çevrenizdeki herkesin dediği gibi beyindeki nöronlar ölmez. Kişi zihinsel çalışma yapmazsa, aralarındaki bağlantılar basitçe ortadan kalkar.

Bilgi bolluğu nedeniyle dikkat dağınıklığı ve unutkanlık ortaya çıkar. Bu nedenle, tüm hayatınızı gereksiz önemsiz şeylere odaklamanıza gerek yok.

60 yaşından itibaren kişi karar verirken gençler gibi, bir yarım küreyi aynı anda değil, ikisini birden kullanır.

Sonuç: Bir kişi sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürürse, hareket ederse, uygun fiziksel aktiviteye sahipse ve zihinsel olarak tamamen aktifse, entelektüel yetenekler yaşla birlikte düşmez, basitçe büyür, 80-90 yaşlarında zirveye ulaşır.

Bu yüzden yaşlılıktan korkmayın. Yaşlılıkta hafızanın hızı bir gerçektir. Entelektüel olarak gelişmeye çalışın. Hafızanızı yenilemek için lüzumsuz bilgileri temizleyin; unutun sizi mutlu edecek bilgileri depolayın!..