Kerem Bürsin Türkçe-İngilizce karışık konuşmasıyla gündem oldu!

Bu yıl 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde davetliler yoğun katılım gösterdi. Kerem Bürsin ödül gecesinde iki ödülün sahibi oldu. En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ve En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü alan Kerem Bürsin geleneği yine bozmadı ve Türkçe-İngilizce karışık konuşmasıyla gündem oldu.

Kerem Bürsin ödül gecesinde en fazla dikkat çeken ünlüler arasına yaptığı konuşması ile bir anda girdi. Törende ve tören öncesi kendisi ile resim çekilmek isteyen sevenlerini kırmadı.Bende kendisi ile günün anısına resim çekildim.Her törende Davet edilen Davet edilmeyen kesim olayları malesef bu törende de yaşandı.

GÜLBEN ERGEN COŞKU DOLU BİR GECE YAŞATTI!

Gülben Ergen dün akşam İstanbul Nossa Costa’da sevenleriyle buluştu. Ergen enerjisiyle kendine hayran bıraktı.

Sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen dün akşam İstanbul Nossa Costa’da konser verdi.Ergen

Tolga Çam imzalı bir kıyafet giydi. Sevenlerine coşku dolu bir gece yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Elbisesiyle prenseslere benzetilen Gülben Ergen hem kendi şarkıları hem de günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi. Enerjisiyle Gülben Ergen kendini izleyenlere neşe saçtı.

ÖMÜR GEDİK’DEN SAHNEDE CESUR POZLAR

Güzel şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah yırtmaçlı ve taşlarla kaplanmış göğüs dekolteli bir kıyafet ile çıkan Ömür Gedik, sahne tarzıyla göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ömür Gedik, zayıflıktan yakınarak “Herkes kilo vermeye çalışıyor ama ben yeni yılda 10 kilo alacağım. Çok zayıflık da iyi değil” dedi. Muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle bir an olsun yerinden durmayan Gedik, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

CANSU ESİN ŞARKISIYLA VE GÜZELLİĞİYLE MERAK UYANDIRDI

Türk pop müziğinin yükselen isimlerinden Cansu Esin’in yeni şarkısı “Göçebe” 1 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Cansu Esin’in Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanan yeni şarkısı “Göçebe”, sanatçının Türk pop müziğinin yükselen yıldızlarından olduğunun altını çiziyor.

İstanbul’da Selim Akar yönetmenliğinde çekilen klipte Cansu Esin’e oyuncu Ulaş Özgür Aslan eşlik etti. Büyük yorumcu kimliği yanı sıra Esin güzelliğiyle de ilgi odağı olurken sosyal medyada kim bu kız? sorularının en çok sorulduğu isim oldu.

Sözleri Aşkım Kapışmak’a bestesi Esad Fidan’a ait olan “Göçebe” şarkısının aranjesi ise Aytaç Kart imzası taşıyor. Soysal medyada şarkısı çok beğenilen Cansu Esin için “işte beklenen star” yorumları yapıldı.

EMİR CAN İĞREK TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE!

Son albümü “Parti İptal” ve fenomene dönüşen şarkısı “Ali Cabbar” ile hayran kitlesini katlayarak arttıran ve son teklisi “Boşuna Nefes Tüketme” ile yine olay yaratan Emir Can İğrek Türkiye’nin dört bir yanındaki konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. İğrek hafta sonu Bitlis ve Gaziantep’teydi

Yaptığı son çalışmalarıyla Türkiye’nin parlayan müzik yıldızları arasına giren ve dijital platformlarda ulaştığı yüksek dinlenme oranlarıyla rakiplerini geride bırakan Emir Can İğrek konserlerde hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Ülkenin her köşesinden konser teklifleri alan İğrek 30 Kasım’da Bitlis’in Tatvan ilçesindeydi. Tatvan Kapalı Spor Salonu konseri ile ilk kez Bitlisli hayranlarının karşısına çıkmış oldu.

Emir Can İğrek hafta sonu da önce Diyarbakır Jolly Joker ve Gaziantep Jolly Joker’de sahneye çıktı. Bu konserlerle doğu turnesini sona erdirmiş oldu. Gaziantep konserinde Emir Can İğrek’e bir dinleyicisi “Müzik Kutusu” şarkısında gitar ile eşlik etti. Aralıkta hiç durmadan konserlerine devam edecek Emir Can İğrek “2023 yılı çok keyifli geçerken üretim doluydu. Şehir şehir gezdim. 2024’te daha güzel şeyler olacak” dedi.

İşte Emir Can İğrek’in konser tarihleri:

7 Aralık – Muğla / Holly Stone Performance Hall

8 Aralık – Bursa / Jolly Joker

15 Aralık – İstanbul / Hayal Kahvesi Aqua Florya

16 Aralık – Kocaeli / Hayal Kahvesi

22 Aralık – Erzurum / Icebreak Palandöken

23 Aralık – Van / Yüzüncü Yıl Kapalı Spor Salonu

29 Aralık – Ankara / Jolly Joker

31 Aralık – Bolu / Bolu Belediye Önü

Yeşim Salkım’dan Arabesk Çıkış!

Bugüne kadar yayınladığı pop müzik türündeki şarkılarıyla sevilen sanatçı Yeşim Salkım, bu kez arabesk çıkışı yapıyor. Milyonların hafızalarına kazınan “Sev yeter” isimli eseri yeniden yorumlayan Salkım, içindeki arabesk kız ile sevenlerini selamlıyor!

Söz ve Bestesi Uğur Bayar’ın, Aranjörlüğünü Emre Can’ın yaptığı “Sev Yeter” arabeskin modernleşmiş düzenlemeleri ile Yeşim Salkım’ın sesiyle müzik severlere sunuldu. Mix mastering Candar Köker’e ait şarkı elektro gitarla tüm kitleye hitap niteliğinde. Bir çok sanatçının seslendirdiği “Sev Yeter” Yeşim Salkım’ın muhteşem yorumu ve rock alt yapısıyla Maestro stüdyosunda gerçekleşti. Fotoğraflar dünyada trend olan son teknoloji yapay zeka ile Eren Yiğit tarafından hazırlandı.

Model Of Models 2023 Grand finali İzmir’de gerçekleşti

Model of Models Güzellik Yarışmasının 2023 finali 20 Kasım 2023 günü Bozkurt Cosmic Towers’ın ana sponsorluğunda Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezinde Deniz Şaman tarafından düzenlenen muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi…

Model of Models Güzellik Yarışması final taçlarını Semanur Aslan ve Ege Burgaçoğlu kazandı.

Deniz Şaman Prodüksiyon tarafından İzmir’de düzenlenen yarışmaya 18 Erkek ve 18 kadın yarışmacı katıldı.

Model of Models Başkanı Deniz Şaman’ın yönetiminde, yapımcılığı Deniz Şaman’ın oğlu Bekir Ayar Subaşi üstlenirken, Sanat Yönetmenliğini Oksana Kuznetsova, Prodüksiyonu Ali Karakış, Müzik Yönetmenliğini Özkan Turgay, Ege Bölge Sorumluluğunu Haydar Koçak, Proje Koordinatörlüğünü ise Osman Akar yürüttü. Ünlü kuaför Aktivist Harun Cici’nin sosyal sorumluluk proje koordinasyonunu üstlendi.

EGETEKO (EGE ENGELLİLER KOOPERATİFİ) özel modeller Selin Durgut ve Nilay Süren ile 2022 kraliçesi Ecem April Onutman ve 2. Model Birtan Gizem Dadal geri dönüştürülmüş kıyafetlerle podyumda yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Ardından özel modellerimizin sahne şovları muhteşemliği ile en dikkat çekici anlardan biri oldu.

Jüri üyelerinin oyları sonucu

Kral tacına Ege Burgaçoğlu ve kraliçelik tacına Semanur Aslan

1. Lik taçları Atakan Keskin ve Leyla Lahijzade

2. Lük taçları Beritan Keleş ve Şeyma Kaya

3. Lük taçları Aybars Ekim ve Nil Gül

4. Lik taçlarına ise Yusuf Çelebi ve Büşra Mollaibrahimoğlu layık görüldü.

Yarışmanın Özel Tasarımcılar

Mor Doğaltaş aksesuarları, İlayda Emir erkek Kreasyonları, Afandi Gelinlik, Kanevice moda

Yıldızlar Sahne aldı

Yarışma’da Aslı Güngör, Azerbaycanlı sanatçı Minaya Hüseyinova, Erdem Gökay, Duygu Önalan ve Divaze konser verdi. Sanatçıların canlı performansı izleyicileri adeta büyüledi.

Yarışmaya katılan adayların saç tasarımını ünlü kuaför aktivist Harun Cici ve ekibi yaparken, makyajlarını ise Polen Akademi sahibi Filiz Bostancıoğlu’nun ekibi gerçekleştirdi.

Yarışmanın mekân sahipliğini Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi üstlenirken, yarışmanın bir birinden güzel koreografilerini ise Özkan Turgay’ın hazırlamış olduğu geçiş müzikleri eşliğinde Deniz Şaman Organizasyon sahibi olan Bekir Subaşi gerçekleştirdi.