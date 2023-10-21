20.10.2023

ABD vatandaşı Filistinli genç İsrail'in bombaladığı Gazze'den tahliye için yardım istiyor

Gazze'de yaşayan ABD vatandaşı Yusuf Abdulaziz Ebu Şaban, bir kız kardeşinin öldürüldüğü, kendisi ile ailesinden iki kişinin de yaralandığı İsrail saldırılarının ardından ülke yetkililerine Gazze Şeridi'nden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.