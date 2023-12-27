ActionAid'den, Filistin için sosyal farkındalık kampanyası: Susturulmuş olanlara ses verin
Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, "Sesimi Al (Take my Voice)" isimli sosyal farkındalık kampanyasıyla İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.
ActionAid'den, Filistin için sosyal farkındalık kampanyası: Susturulmuş olanlara ses verin
Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, "Sesimi Al (Take my Voice)" isimli sosyal farkındalık kampanyasıyla İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.