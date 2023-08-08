Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde birincilik kazanan "Ateşten Gömlek" senaryosunun film çekimleri Mudanya ve Bursa Atatürk Evi Müzesi'nde yapılıyor.
AA
Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde birincilik kazanan "Ateşten Gömlek" senaryosunun film çekimleri Mudanya ve Bursa Atatürk Evi Müzesi'nde yapılıyor.
AA
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